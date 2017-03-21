В отмывании денег из России участвовали десятки немецких банков

Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов США, сообщает во вторник, 21 марта, газетаSüddeutsche Zeitung(SZ), принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" ("The Global Laundromat").

Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" ("Russian Laundromat").

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 миллионов. Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение. Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".

Вопросы к немецким банкам

Между тем SZ отмечает, что, к примеру, у Commerzbank почему-то не вызвал никаких подозрений перевод 23 млн долларов от одних и тех же фирм - "почтовых ящиков" на 63 различных счета, хотя названия этих фирм стали известны еще в 2014 году благодаря расследованию, проведенному организацией журналистов-расследователей OCCRP.

Что касается Deutsche Bank, который выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka, то он продолжал сотрудничать с ними, несмотря на то, что латвийские кредитные учреждения получили репутацию "Эльдорадо для отмывания денег" и крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США. А конкретно Trasta Komercbanka приобрел печальную известность из-за крупнейшего коррупционного скандала в истории России - "дела Магнитского" и в августе 2015 года получил официальное предупреждение от органов финансового надзора Латвии из-за "рискованных и подрывающих репутацию кредитных сделок".

Международное расследование преступных схем

Публикация в Süddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Süddeutsche Zeitung.

Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением"Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.