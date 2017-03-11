В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года

bbcrussian.com
суббота, 11 марта 2017 г. 17:32
Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о том, что мир сейчас находится на пороге самого масштабного гуманитарного кризиса с 1945 года. По данным ООН, более 20 млн человек в четырех странах — Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии — угрожает голод.
© AFP/Scanpix

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам​ Стивена О'Брайена, если не принять срочных мер, сложная гуманитарная обстановка в этих странах превратится в катастрофическую.

"Без коллективных и скоординированных усилий глобального масштаба, люди [в этих странах] просто умрут от голода", — заявил Стивен О'Брайен.

По его словам, чтобы избежать катастрофы, к июлю необходимо доставить в эти страны гуманитарную помощь на сумму в 4,4 млрд долларов. "С начала этого года мы столкнулись с крупнейшим с момента создания ООН гуманитарным кризисом", — подчеркнул представитель организации.

Гуманитарная обстановка в Сомали, Йемене и Южном Судане за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов. Ухудшение ситуации в Нигерии связано с активностью радикальных исламистов и столкновениями на религиозной почве.

В январе Стивен О'Брайен заявлял, что продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам голода. Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что около 10 млн жителей Йемена (из них больше двух миллионов — дети) испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти.

В конце февраля ООН впервые за последние шесть лет объявила о ситуации массового голода. Речь тогда шла в сложной ситуации в нескольких районах Южного Судана.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей этой страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не начнет поступать гуманитарная помощь в достаточных объемах.

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