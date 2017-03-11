В ООН предупреждают об опасности химической катастрофы в Донбассе

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Deutsche Welle
суббота, 11 марта 2017 г. 11:25
Спецдокладчик ООН заявил об опасности аварии с химическими выбросами из-за боевых действий на востоке Украины.
© Reuters/Scanpix

Из-за боевых действий в Донбассе существует высокий риск утечки химикатов и, как следствие, химической катастрофы. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил спецдокладчик ООН по вопросу опасных веществ Баскут Тунджак. По его словам, бои на востоке Украины ведутся недалеко от крупных химических и промышленных предприятий. Спецдокладчик ООН отметил, что авария грозит катастрофическими последствиями для местного населения и окружающей среды.

Он также напомнил, что 24 февраля 2017 года под обстрел попало здание, в котором хранилось 7 тонн токсичного хлора. Повреждение только одного контейнера могло привести к гибели людей в радиусе 200 метров.

В конце января ситуация на востоке Украины обострилась с началом боевых действий вблизи города Авдеевка. С 20 февраля в Донбассе было объявлено очередное перемирие, однако оно в полной мере не соблюдается. В ОБСЕ заявляют, что прекращение столкновений возможно будет лишь тогда, когда обе стороны выполнят свои обязательства и отведут тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Если этого не произойдет, то следующая вспышка боев в Донбассе будет еще более мощной, чем в конце января текущего года, опасаются в ОБСЕ.

Deutsche Welle
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