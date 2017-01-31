В офис к Навальному пришли судебные приставы

Судебные приставы пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

По ее словам, задача приставов - принудительно доставить Навального в Киров, где в суде происходит повторное рассмотрение дела "Кировлеса".

По словам Ярмыш, у Алексея Навального уже есть билеты на самолет на 31 января. В разговоре с Би-би-си она высказала надежду, что приставы, увидев билеты, решат не доставлять Навального в управление.

"Пристав выясняет у начальства, можно ли не везти Навального в управление. Они готовы проводить Алексея до аэропорта и больше ничего не делать", - позднее написала Ярмыш в "Твиттере". В ФБК продолжается совещание, а приставы ждут на кухне звонка от начальства - описывает ситуацию пресс-секретарь Навального.

В понедельник судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин огласил постановление о принудительном приводе в суд политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.

Привод (согласно российскому Уголовно-процессуальному кодексу) - это мера "процессуального принуждения", которую суд может применять к фигурантам дела "в случае неявки по вызову без уважительных причин". На практике "принудительным доставлением" фигуранта в суд занимается полиция.

Последнее на данный момент заседание суда с участием Навального и Офицерова состоялось в среду, 25 января. В конце заседания их адвокаты договаривались с судьей Втюриным о дате дальнейших заседаний. В итоге суд отложили до пятницы 27 января. Сторона защиты была в курсе этого решения. Навальный не высказывал публично несогласия с ним.

В середине января судья Втюрин сообщил об изменении графика судебных заседаний. Он сказал, что впредь будет стремиться слушать дело каждый рабочий день.

До этого заседания проводились реже из-за занятости защиты Навального и Офицерова в других процессах. Но Втюрин сообщил, что параллельные заседания судов, где должны были присутствовать адвокаты обвиняемых, по разным причинам не состоятся.

При этом адвокаты утверждали, что судья Втюрин узнает об изменениях в их графике раньше, чем они сами. По мнению Навального, "было указание всем судам, где задействованы наши защитники, максимально освободить их от дел для ускоренного рассмотрения дела Кировлеса".

В 2013 году Навального приговорили по делу "Кировлеса" к пяти годам лишения свобода, а Офицерова - к четырем. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение снова в Ленинский райсуд Кирова.