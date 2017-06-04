В общежитии для беженцев в Баварии зарезан 5-летний мальчик из России

В одном из общежитий для беженцев в Баварии афганец убил пятилетнего мальчика. Его мать - гражданка России - получила тяжелые ранения и госпитализирована.

В одном из общежитий для беженцев в Баварии 41-летний афганец убил пятилетнего мальчика. Прибывшие на место полицейские застрелили преступника, сообщил представитель полиции Регенсбурга вечером в субботу, 4 июня.

Согласно сообщению, афганский беженец захватил мальчика и нанес ему смертельные ножевые ранения. Ребенок скончался еще на месте преступления. 47-летняя мать ребенка - гражданка России - получила тяжелые ранения, но осталась в живых. Она госпитализирована.

В полиции отмечают, что подоплека случившегося пока неизвестна. По некоторым сведениям, преступлению предшествовала громкая ссора между обитателями общежития.

Шестилетний брат погибшего стал свидетелем случившегося и пережил глубокий шок. От шока пострадали также другие люди, в том числе один полицейский.