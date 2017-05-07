В обнародованной переписке Макрона нашли связь с подрядчиком Минобороны РФ

Имя Рошки в архиве обнаружило издание The Insider, позже опубликовавшая ссылку на архив организация WikiLeaks подсчитала, что имя предполагаемого сотрудника "Эврики" упоминается в архивах девять раз.
Рошка упоминается в финансовых документах штаба Макрона как редактор файлов. The Insider указывает, что автором одного из документов, отредактированных Рошкой, был казначей штаба Макрона Седрик О.
Человек с именем Георгий Петрович Рошка работает в ЗАО "Эврика", он участвовал в профильных конференциях, например "Параллельные вычислительные технологии", прошедшей в 2014 году в Ростове-на-Дону. Ни "Эврика", ни Рошка не ответили на комментарии.
Накануне в массиве переписки нашли метаданные, свидетельствующие, что с ними работали в русскоязычной версии табличного редактора Excel.
В штабе Макрона сообщали, что обнародованные хакерами на сервисе Pastebin документы были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков некоторых представителей движения "Вперед!". Там подчеркнули, что, помимо реальных писем и документов, в массиве есть и фейки.