В обнародованной переписке Макрона нашли связь с подрядчиком Минобороны РФ

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NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 12:03
В переписке кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона нашли связь с Минобороны России: в метаданных несколько раз фигурирует Георгий Петрович Рошка. Человек с таким именем упоминается как сотрудник ЗАО "Эврика", которое называет себя подрядчиком Минобороны и ФСБ России с разрешением на работу с гостайной.
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Имя Рошки в архиве обнаружило издание The Insider, позже опубликовавшая ссылку на архив организация WikiLeaks подсчитала, что имя предполагаемого сотрудника "Эврики" упоминается в архивах девять раз.

Рошка упоминается в финансовых документах штаба Макрона как редактор файлов. The Insider указывает, что автором одного из документов, отредактированных Рошкой, был казначей штаба Макрона Седрик О.

Человек с именем Георгий Петрович Рошка работает в ЗАО "Эврика", он участвовал в профильных конференциях, например "Параллельные вычислительные технологии", прошедшей в 2014 году в Ростове-на-Дону. Ни "Эврика", ни Рошка не ответили на комментарии.

Накануне в массиве переписки нашли метаданные, свидетельствующие, что с ними работали в русскоязычной версии табличного редактора Excel.

В штабе Макрона сообщали, что обнародованные хакерами на сервисе Pastebin документы были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков некоторых представителей движения "Вперед!". Там подчеркнули, что, помимо реальных писем и документов, в массиве есть и фейки.

NEWSru.com
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В обнародованной переписке Макрона нашли связь с подрядчиком Минобороны РФ (7)

Emmanuelis Macronas
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