В Нью-Йорке возобновляется первый американский процесс по делу Магнитского

Сам Денис Кацыв по делу не проходит.

Ответчики, совокупно именующиеся Prevezon в судебных документах, обвиняются в отмывании небольшой части суммы, которую якобы похитила у российской казны 10 лет назад группа мошенников в ходе хитроумной комбинации с возвратом переплаченных налогов.

По версии британского инвестора Уильяма Браудера, с чьей подачи был возбужден иск, работавший в интересах его компании Hermitage Capital Management российский юрист Сергей Магнитский помог разоблачить эту аферу, в которой будто бы участвовали российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов, но был арестован сам и скончался в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина" при подозрительных обстоятельствах.

Мошенники якобы похитили 230 млн долларов, из которых компании Кацыва обвиняются в отмывании менее 2 млн, истраченных на приобретение элитной манхэттенской недвижимости. В случае своего успеха минюст США рассчитывает конфисковать ее и содрать с ответчиков в наказание изрядный штраф, размер которого определит судья.

Ответчики не обвиняются в причастности к самой афере.

На процессе, который неоднократно откладывался и сейчас должен начаться 15 мая, будет председательствовать федеральный судья Уильям Поли, в апреле сменивший своего коллегу Томаса Гризе.

"Нескончаемый блицкриг в СМИ"

Среди прочего, дело затянулось из-за того, что суд отстранил команду защитников Prevezon во главе с именитым адвокатом Джоном Москоу, поскольку тот в прошлом какое-то время работал в Москве на Браудера.

Новым защитникам понадобилось время на ознакомление с делом, вместе с вещдоками занимающим тысячи страниц.

В начале года защиту некоторое время возглавлял бывший министр юстиции США Джон Мукейси. Его сына юриста Марка Мукейси называют среди возможных кандидатов на место федерального прокурора округа Прита Бхарары, недавно смещенного президентом Трампом и сейчас работающего на юрфаке Нью-Йоркского университета.

В преддверии слушания иска по существу стороны заваливают Поли ходатайствами, общее число которых достигло на сегодняшний день нескольких сот. Например, в конце февраля защита Prevezon добилась, чтобы Поли приказал Браудеру дать ей показания под присягой.

Защитники доказывали, что хотя инвестор не участвует в процессе, он является ключевым участником дела, ибо сам признался на предыдущем допросе в апреле 2015 года, что собственноручно отнес в манхэттенскую прокуратуру компромат на Prevezon.

Манхэттенские прокуроры передали документы федералам, и Бхарара открыл дело.

Судья согласился с доводами защиты Prevezon. "Утверждения, что Браудер является третьестепенным персонажем этого дела, опровергаются его активной ролью в передаче информации прокуратуре, его нескончаемым блицкригом в СМИ и его длительными, но безуспешными попытками уклониться от дачи показаний!" - язвительно заметил Уильям Поли.

Судья Томас Гризе приказал Уильяму Браудеру вторично подвергнуться допросу защиты в ноябре 2015 года, но тот по крайней мере дважды не явился.

Гризе отклонил призыв защиты наказать инвестора и снова велел ему дать показания, но допрос отложили в связи с требованием Браудера отстранить адвоката Москоу.

Сейчас Поли грозно приказал Браудеру явиться для дачи показаний в Лондоне, хотя пошел ему навстречу и ограничил тематику допроса, а также дал защите Prevezon всего четыре часа.

Судя по стенограмме первого допроса Браудера, защите не следовало возлагать на второй особые надежды: два года назад он был уклончив и десятки раз заявил, что не помнит.

В начале марта защита кипрской компании обратилась к судье с официальным призывом отвергнуть иск прокуратуры, у которой, по словам адвокатов Prevezon, нет доказательств того, что ответчики отмывали незаконные доходы.

"Прокуратура никогда не утверждала, что ответчики играли какую-либо роль в этой афере или вообще о ней знали, - отмечалось в ходатайстве защиты. - Прокуратура также не выдвигает никакой теории или объяснения, почему ответчикам вдруг дали барыши от мошеннической операции с налогами и как или когда преступники должны были получить у ответчиков барыши, которые те якобы отмыли".

Пока Уильям Поли не закрыл дело.

Российская Федерация не помогла

23 марта прокуратура выстрелила пространным документом, в котором подробно обрисовала свою доказательную базу.

Мошенники, пишут нью-йоркские прокуроры, переводили похищенные деньги из России через банки нескольких стран, и у обвинения скопилось большое количество документов, полученных от других правительств в рамках соглашений о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

"Однако Российская Федерация, где имела место афера и где проходили начальные стадии отмывания денег, - продолжает прокуратура, - не удовлетворила запрос США о правовой помощи".

По словам американских прокуроров, в ответ на их первоначальный запрос российские коллеги прислали им не затребованные документы, а подборку бумаг, не имеющих отношения к делу, и письмо, суть которого сводилась к тому, что все предположительно замешанные в афере чиновники и сотрудники Prevezon абсолютно невинны.

Российские прокуроры также утверждали в этом письме, что не нашли никаких подтверждений определенных банковских переводов, хотя последние "удостоверялись банковскими выписками, которые были собраны российскими следователями и находятся в распоряжении прокуратуры США".

Показания конфиденциального свидетеля

Но у американского минюста нашелся другой источник информации, а именно "конфиденциальный свидетель, который в законном порядке получил доступ к российскому уголовному делу и снял копии с многочисленных документов, составивших основную часть доказательной базы прокуратуры касательно аферы в России и вывода доходов от нее за границу через подставные компании".

Прокуратура отмечает, что указанный свидетель, проживающий в России, приезжал с семьей в США и дал на видеокамеру показания, которые удостоверят подлинность вещдоков российского происхождения.

Защита Prevezon потребовала, чтобы ей предоставили аналогичную возможность. Она допросила свидетеля под присягой 23 октября 2015 года, после чего он вернулся в Россию.

По словам прокуроров, этот свидетель является "российским адвокатом, который защищал другого клиента и так получил доступ к некоему уголовному делу", содержащему массу документов по налоговой афере. Следуя установленной процедуре, он скопировал их на карты памяти в специально отведенной для этой цели комнате в присутствии секретаря суда.

В общей сложности свидетель снял более 30 тысяч страниц и привез карты памяти в Лондон, где они были скопированы на жесткий диск в посольстве США. Прокуратура намеревается предъявить присяжным часть предоставленных свидетелем документов.

За два дня до того как прокуратура представила цитируемый здесь документ судье Поли, 53-летний адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского, выпал из окна своего дома в Новой Москве и был доставлен в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Хотя официальные российские СМИ назвали инцидент несчастным случаем, американские комментаторы отнеслись к случившему подозрительно. Статья Майкла Вайса на сайте The Daily Beast была озаглавлена "Выброшенный из окна российский адвокат был свидетелем американской прокуратуры".

По словам Вайса, именно Горохов был таинственным свидетелем обвинения, который предоставил минюсту США гору документов для использования на процессе компаний Дениса Кацыва.

Уильям Браудер это подтвердил. "Его имя скрыто во всех документах, - сказал он сайту Buzzfeed. - Федералы очень тревожились о его безопасности. Я могу подтвердить его роль".