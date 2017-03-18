В Нью-Йорке украли ноутбук со схемами Трамп-тауэр и данными по делу Клинтон

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Gazeta.ru
суббота, 18 марта 2017 г. 07:03
В Нью-Йорке похитили ноутбук, на котором хранилась планировка этажей Трамп-тауэр и материалы расследования о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передает ABC News со ссылкой на источники в полиции.
© Vida Press

Hоутбук был похищен из автомобиля сотрудника секретной службы 16 марта. Информация на нем зашифрована и может быть удалена удаленно.

Отмечается, что в данный момент ведутся поиски похитителя. Полиция рассчитывает в скором времени получить видеодоказательства, с помощью которых удастся установить его личность.

Американская секретная служба опубликовала на своем сайте обращение с просьбой о помощи в поиске похищенного ноутбука. Ведомство также отметило, что выпустит дополнительный комментарий по итогу сбора данных о произошедшем.

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