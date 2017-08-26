В Норвегии гида оштрафовали на $1,5 тысячи за запугивание белого медведя

Инцидент произошел, когда гид сопровождал туристов на снегоходах.

"Медведь был спокоен. Гид решил, что группа должна приблизиться к нему. Это побеспокоило и испугало медведя, и он начал убегать от группы. Гид прервал погоню, когда стало ясно, что медведь перепуган", — рассказал губернатор штата.

На Шпицбергене законодательно запрещено искать и любым иным способом беспокоить медведей. Гид признал свою вину и выплатил штраф.