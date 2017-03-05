В Нормандии возведут памятник погибшим британским солдатам

Правительство Великобритании предоставит грант в 20 миллионов фунтов стерлингов для возведения памятника в честь солдат, погибших в Нормандии при открытии второго фронта во время Второй мировой войны.

Памятник будет открыт в Нормандии в 2019 году, в 75-ю годовщину высадки войск в оккупированной Франции.

На нем будут выгравированы имена 21 тысячи британских военных и моряков, погибших при высадке в Нормандии.

20 миллионов фунтов, выделенных правительством, поступят из части штрафов, выплаченных банками за манипулирование межбанковской ставкой LIBOR.

Силы союзников высадились в Нормандии 6 июня 1944 года, начав операцию по освобождению Западной Европы от германской оккупации.

В Нормандии уже существуют памятники американским и канадским солдатам, погибшим во время этой операции.

Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что памятник отдаст дань памяти погибших и будет служить "напоминанием о том, что мы не должны считать свободу чем-то само собой разумеющимся".