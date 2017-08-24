В Нидерландах задержали подозреваемого после отмены рок-концерта

Полиция Нидерландов задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в планировании нападения в Роттердаме. Накануне вечером из-за угрозы теракта власти Роттердама в последнюю минуту отменили выступление американской рок-группы Allah-Las.

Подозреваемого задержали в ночь со среды на четверг в голландском герцогстве Брабант. Никаких других подробностей о задержанном не сообщается.

В среду вечером в Роттердаме неподалеку от концертного зала "Маасило", где должен был состояться концерт Allah-Las, был обнаружен фургон с газовыми баллонами.

Как сообщил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, информация о возможной угрозе поступила от испанской полиции. При этом мэр подчеркнул, что пока неизвестно, есть ли связь между предполагаемой угрозой и обнаружением фургона.

Водителя фургона, который, как сообщалось, был пьян, задержали и допросили. По данным полиции, он остается под стражей.

По сообщению испанской газеты El Pais, он - гражданин Испании.

Фургон с испанскими номерами осматривала бригада саперов. Концертная площадка была оцеплена полицейскими в бронежилетах, а зрителей разворачивали на входе.

"После того как полицейские взяли под охрану периметр вокруг концертного зала, был обнаружен фургон с газовыми баллонами", - рассказал мэр Роттердама и призвал не делать поспешных выводов.

Информация от испанской полиции поступила спустя неделю после терактов в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 15 человек.

Терактам предшествовал взрыв в жилом доме в городе Альканар, в котором было обнаружено больше 100 газовых баллонов. Испанские следователи считают, что заговорщики собирались устроить масштабные взрывы у главных достопримечательностей Барселоны.

В 2016 году музыканты Allah-Las рассказали в интервью газете Guardian, что они регулярно получают угрозы от мусульман, которых оскорбляет слово "Аллах" в названии группы.

Они объяснили, что придумали название с религиозным звучанием, вдохновившись названием другой популярной группы Jesus and Mary Chain.