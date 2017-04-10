В немецкой армии выросло число правых радикалов

bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 16:20
Немецкая военная разведка MAD расследует 275 возможных случаев правого экстремизма в рядах вооруженных сил, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на адресованное в парламент страны письмо из министерства обороны Германии.
Į Lietuvą atvyko Vokietijos kariai
© KAM, A. Dildos nuotr.

Количество подобных случаев в бундесвере, судя по документу, достаточно быстро растет. Согласно письму, из 275 дел больше половины - 143 - были возбуждены в течение прошлого года, а еще 52 - уже в нынешнем году.

В частности, в рамках одного из дел расследуется поведение солдата, на публике произносившего нацистские лозунги и приветствия.

Еще один немецкий военнослужащий предположительно писал на странице ультраправой Национал-демократической партии в "Фейсбуке" расистские комментарии, требуя ввести смертную казнь для приезжих.

Еще в одном из случаев военнослужащий во время визита в столицу Латвии в публичном месте продемонстрировал нацистское приветствие, выкинув вверх правую руку.

Как отмечает агентство Рейтер, в минобороны считают, что военнослужащие, замешанные в делах об экстремизме, отделываются достаточно легкими наказаниями.

Дело первого из упомянутых военнослужащих было передано в прокуратуру, но он остался служить, а солдат, размещавший расистские посты в интернете, получил выговор.

В прошлом году немецкие СМИ сообщали о том, что разведка также озабочена возможностью проникновения в ряды армии исламских радикалов, которые затем могут использовать полученные навыки для осуществления терактов.

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В немецкой армии выросло число правых радикалов

Į Lietuvą atvyko Vokietijos kariai
Немецкая военная разведка MAD расследует 275 возможных случаев правого экстремизма в рядах вооруженных сил, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на адресованное в парламент страны письмо из министерства обороны Германии.

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