В НАТО обеспокоены: московские шпионы возвращаются в Венгрию

"В то время как западные чиновники часто критиковали правительство Будапешта за отступничество от демократии, они, как правило, хвалили его за стойкую приверженность НАТО, - говорится в статье. - Но чиновники из союзных стран говорят, что Россия все больше видит в Венгрии лазейку в Европу".

"Существует огромная озабоченность, что Россия, в сущности, использует Венгрию в качестве разведывательной передовой операционной базы на территории НАТО и ЕС", - приводит автор слова бывшего чиновника в посольстве США в Будапеште, который беседовал с изданием на условиях анонимности.

Западные чиновники заявляют, что российские разведывательные агентства в последние годы усилили свое присутствие в Венгрии с целью запустить ряд разведывательных и подрывных операций в ЕС, информирует журналистка. За 2014-2015 годы количество российских агентов в Венгрии увеличилось, предположительно, с 50-100 до 300 и более, рассказал бывший сотрудник посольства.

"В общим, мы полагаем, что они открыто перехватывают сигналы связи, занимаются агентурным сбором информации по всей Европе, планируют и организуют все возможные подрывные мероприятия в киберпространстве, объединяются с организованной преступностью и поддерживают ребят, вроде [крайне правого] "Йоббика" увесистыми мешками с наличными и, может, даже каким-то компроматом из разведывательных источников", - сообщил собеседник издания.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе некоторые чиновники пытаются подчеркнуть позитивные усилия страны, передает Байер.

"Венгрия вносит большой вклад в альянс", насколько это позволяют ее ограниченные ресурсы, отметил один натовский чиновник. Источник добавил, что страна "играет ключевую роль в укреплении обороны НАТО в его восточной части".

Однако некоторые партнеры венгерского правительства и силовых структур считают, что венграм нельзя доверять, продолжает автор.

"Все считают, что Венгрия скомпрометирована", - заявил один представитель Запада, который работал на НАТО часть периода, что Орбан находится у власти. "Мне сказали не делиться ничем засекреченным с венграми, даже если они имеют надлежащий допуск", - сообщил источник.

Двухсторонний обмен информацией на уровне военных ведомств между венграми и западными союзниками "почти испарился", после того как Орбан был избран в 2010 году, передает журналистка слова отставного полковника венгерской армии Дьёзе Закариаша. Некоторые западные чиновники говорят, что правительство Орбана позволяет россиянам беспрепятственно действовать по политическим причинам, добавляет Байер.

"Венгры отслеживают российскую активность и тоже не очень от нее в восторге, но, согласно нашей трактовке ситуации, венгерские чиновники не думают, что они могут всех их прогнать, не спровоцировав Россию", - отметил в беседе с изданием бывший чиновник американского посольства.

"Я не думаю, что кто-то хоть на секунду усомнится в том, что Венгрия заинтересована быть частью НАТО, - сказала Элени Куналакис, которая была послом США в Венгрии с 2010 по 2013 год. - Орбан не хочет российского влияния в Венгрии". По словам экс-посла, премьер-министр "видит свою роль в лавировании меж окружающих держав и защите интересов Венгрии", передает издание.