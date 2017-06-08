В Мозамбике произошли три ритуальных убийства лысых мужчин

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NEWSru.com
четверг, 8 июня 2017 г. 07:47
Полиция Мозамбика предупредила лысых мужчин, что они могут стать жертвами ритуальных нападений. Ранее в центральной части страны были найдены тела трех лысых мужчин.
Maputu, Mozambikas
© Maputu, Mozambikas

Двое подозреваемых были арестованы по делу об убийствах в провинции Замбезия. Как сообщает агентство Франс пресс, под арестом оказались двое мужчин в возрасте около 20 лет.

По словам главы полиции Замбезии Альфонсу Диаша, согласно народным повериям, голова лысого мужчины содержит золото.

"Их [убийц] мотивы продиктованы суевериями и культурой — местные думают, что лысые мужчины богаты", — пояснил Диас.

Представитель региональных служб безопасности Мигель Каэтану сообщил агентству Франс пресс, что у одного из убитых мужчин была отрезана голова и вынуты внутренние органы.

Каэтано пояснил, что органы должны были использоваться в ритуалах по привлечению богатства для клиентов из Танзании и Малави.

Также в этом регионе наблюдались убийства альбиносов. По данным полиции, их органы тоже используются в колдовских ритуалах.

По данным ООН, с 2014 года в Мозамбике было совершено более 100 нападений на альбиносов.

NEWSru.com
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