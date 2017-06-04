В Мосуле исламистами убиты десятки мирных жителей

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bbcrussian.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 09:05
В иракском городе Мосуле, где продолжаются ожесточенные бои, погибли десятки мирных жителей, которые пытались бежать из районов, занятых боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России).
Mosulas
© AFP / Scanpix

Как сообщает агентство Reuters, репортеры телеканала обнаружили на одной из улиц, прилегающих к району боев, многочисленные тела мужчин, женщин и детей.

В то же время один из работников гуманитарной организации американец Дэйв Юбенк рассказал, что исламисты стреляют в тех, кто пытается бежать с контролируемой ими территории. Он также рассказал, что видел тела около 50 убитых. Двоим бежавшим он и иракские правительственные силы помогли спастись.

В октябре 2016 года правительственные войска Ирака при поддержке сил возглавляемой США коалиции начали наступление на второй по величине город страны Мосул, ставший за последние годы одним из оплотов экстремистов ИГ.

При этом, мирных жителей боевики часто используют в качестве живого щита.

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