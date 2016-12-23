В Милане застрелен подозреваемый в нападении на ярмарку в Берлине

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bbcrussian.com
пятница, 23 декабря 2016 г. 12:59
Миланская полиция застрелила выходца из Туниса, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.
© Twitter nuotr.

По его словам, убитый мужчина "без тени сомнения является Анисом Амри, подозреваемым в террористическом нападении".

Как сообщают итальянские СМИ, в ночь на пятницу (около 3 часов утра по местному времени) полицейские остановили мужчину для проверки документов в пригороде Милана, однако он вытащил пистолет и открыл огонь. Сообщается, что он кричал "Аллах акбар" и ранил одного из полицейских в плечо.

В Милане застрелен подозреваемый в нападении на ярмарку в Берлине
© Twitter nuotr.

По данным источников в полиции, которые цитирует Рейтер, отпечатки пальцев убитого подтверждают, что он участвовал в нападении в Берлине.

19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще почти 50 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран, однако не представила никаких доказательств.

Затем СМИ сообщили, что полиция ищет выходца из Туниса, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

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