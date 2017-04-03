В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: погибло не менее 10 человек

Взрывы в метро Санкт-Петербурга

До такси в Санкт-Петербурге дозвониться невозможно в принципе, пишет "Фонтанка". Если ваши друзья или близкие застряли где-то в городе, лучше всего переждать транспортный коллапс в небольших кафе.

Но центр города, в принципе, стоит.

Как город решает проблему с транспортом из-за остановленного метрополитена? Весь наземный муниципальный транспорт Санкт-Петербурга работает бесплатно. Дополнительно сделаны автобусные линии, идущие "над" метро с номерами, которые соответствуют номерам метро - это еще 150 автобусов. Плюс усилены все обычные маршруты.

Вот так, как со ссылкой на правоохранительные органы сообщает "Фонтанка", выглядит подозреваемый, которого ищут в связи со взрывом. "Известно, что он вошел в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва на станции "Технологический институт", — пишет издание.

Летящим в Россию стоит иметь в виду, что в аэропортах страны в ближайшие дни будут повышенные меры безопасности. Принять их, сообщает "Интерфакс", аэропорты и авиакомпании обязала Росавиация.

Со вторника в Санкт-Петербурге - трехдневный траур.

Второй теракт мог стать не менее кровавым, чем взрыв в метро. По данным ФСБ РФ, обезвреженная на станции "Площадь Восстания" бомба была начинена поражающими элементами (осколками)

Следственный комитет РФ похвалил машиниста поезда метро, который не стал останавливать состав, а довел его до станции. Это позволило спасателям сразу приступить к эвакуации пострадавших.

Согласно последним официальным сообщениям: 10 погибли и 47 получили ранения (из них шестеро находятся в тяжелом состоянии). Это журналистам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Лайф опубликовал видео первых секунд после взрыва в метро Петербурга. Видео прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr. Как видно на кадрах, когда поезд подъехал к станции, то люди пытались выйти из вагона через искорёженную дверь. На полу состава лежат пострадавшие.

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге и Москве собираются провести акции памяти погибших. В Питере - у "Технологического института", в Москве — на Манежной площади.

Двое раненных во время взрыва в петербургском метро скончались в Мариинской больнице, сообщает "Росбалт". В Мариинскую больницу было доставлено девять пострадавших. Двое из них на тот момент уже находились в состоянии клинической смерти, они скончались. Двое человек в данный момент находятся на операциях, остальные — в отделениях. Всего были госпитализированы 39 человек.

Шесть пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжелом состоянии, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Обезвреженная бомба на станции метро "Площадь восстания": https://twitter.com/sputnikipogrom/status/848909510722957312

РЕН ТВ публикует фото предполагаемого организатора взрыва. https://twitter.com/rentvchannel/status/848908572062822400

МИД Армении сообщает, что среди жертв взрыва есть этнические армяне и граждане Армении.

Камеры видеонаблюдения запечатлели предполагаемого организатора взрыва, сообщает источник "Интерфакса". Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле. Если эта информация подтвердится, то значит террорист не был смертником. В соцсетях в связи с этим сейчас активно обсуждают "украинский след".

Войска Санкт-Петербургского гарнизона приведены в полную боевую готовность после теракта в метро. Объекты Минобороны РФ взяты под усиленную охрану, сообщает "Фонтанка". Госпитали и Военно-медицинская академия готовы при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Наряды полиции проверяют подозрительный транспорт рядом с единственной станцией метро в Ленинградской области, сообщают очевидцы. На автовокзалах Ленобласти усилена работа по проверке документов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал прогремевший в метро Санкт-Петербурга взрыв "общей болью".

Ряд известных мировых политиков выразили соболезнования россиянам по случаю терактов в Санкт-Петербурге. В их числе глава МИД Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас. Также соболезнования выразило и посольство США в Москве, передает Gazeta.ru.

Латвийские туроператоры пока не планируют отменять поездки в Санкт-Петербург, сообщила агентству LETA представитель SIA "Tūrisma biroja Viesturdārzs" Наталья Сторожилова. По ее словам, ближайшая турпоездка в Санкт-Петербург запланирована на 14-17 апреля. Она добавила, что в связи с терактом могут быть усилены проверки на границе.

На станции "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена действительно находилось самодельное взрывное устройство. Информацию об этом подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС. Бомбу обезвредили.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

ВысокопреосвященнейшМитрополит Рижский и всея Латвии Александр выразил соболезнование послу России в Латвии Евгению Лукьянову от духовенства и верующих Латвийской Православной Церкви."Молимся, да упокоит Милосердный Господь души почивших в Своих Вечных обителях, облегчит страдания их родных и близких и подаст скорое выздоровление пострадавшим в этой трагедии. Милость Божия да защитит нас от всякого зла и да хранит всех нас в мире и благополучии", - отмечается в соболезновании Митрополита всея Латвии Александра.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование близким погибших. "Мое искреннее соболезнование близким погибших в Петербургском метрополитене", - написал Ратас в социальных сетях.

Три станции метро оцепили в Москве из-за подозрительных сумок, сообщают источники Лайфа. Около 17 часов на станции "Нагатинская" серой ветки метро был обнаружен подозрительный предмет. Также были найдены сумки на станциях "Савёловская" и в поезде на станции "Угрешская" МЦК.

Родственникам погибших при взрыве положены выплаты по 2,025 млн рублей, передает ТАСС. О материальных выплатах родственникам погибших и пострадавшим со стороны города пока не сообщалось.

Девять человек погибли, 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро, приводят данные в Национальном антитеррористическом комитете на 17:00.

Полицейские Москвы приведены на усиленный режим работы после теракта в метро Санкт-Петербурга. Социальная сеть "Одноклассники" ввела статус "Я в безопасности" для пользователей, находящихся в Санкт-Петербурге.

У Министерства иностранных дел Латвии нет информации о том, что во время взрыва в Санкт-Петербурге пострадали граждане или жители Латвии.

"Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на проходящем в Люксембурге заседании Совета ЕС следят за новостями из Санкт-Петербурга, где произошел взрыв в метро", - сообщает ТАСС со ссылкой на Федерики Могерини. "Следим за новостями из Санкт-Петербурга вместе со всеми министрами иностранных дел Евросоюза. Мы мысленно со всем народом России", - сказала она. Между тем, мэр Риги Нил Ушаков пишет: "Страшная трагедия в таком любимом городе... Мои глубочайшие соболезнования Петербургу и петербуржцам!"

Граждане и постоянные жители Латвии при необходимости могут круглосуточно обращаться по телефону +371 26337711 или посетить генконсульство Латвии в Санкт-Петербурге. Российский номер: +7 (921) 961 62 11

В СМИ появилась информация, что Федеральная служба охраны отказалась пропустить Путина в зону ЧП. Это фейк, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, Путина на месте действительно не было - хотя он в Санкт-Петербурге, сегодня встречался с Александром Лукашенко.

Предыдущий теракт в метро в России произошел 29 марта 2010 года: жертвами двух взрывов в Москве стал 41 человек, 85 были ранены. Взрывы совершили террористки-смертницы.

Количество пострадавших по-прежнему уточняется - есть данные о 50 раненых, и о 25, и о 22.

Генпрокуратура официально назвала взрыв в метро терактом.

РИА Новости: второго взрывного устройства не было, на "Площади Восстания" просто нашли бесхозный предмет.

Усилены меры безопасности на всех вокзалах и в аэропорту Пулково. Поезда следуют по расписанию, аэропорт также принимает и отправляет рейсы. Досмотр усилен на входной и предполетной зоне, передает "Фонтанка".

В соцсетях появились сообщения о взрыве в "Девяткине", это неправда.

По уточненной информации, взрыв был все-таки один - на перегоне, когда поезд двигался от станции "Сенная площадь" к станции "Технологический институт. Количество жертв и пострадавших не изменилось - 10 погибших, 50 раненых.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в петербургском метро. Вести дело будет Главное управление по расследованию особо важных дел.

Пострадавшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга помогали друг другу и готовились к худшему развитию ситуации, рассказал ТАСС очевидец происшествия. "В вагоне все уже были настроены на смерть, если так можно выразиться. После взрыва все ожидали последствий, затем нас вывели, и люди начали помогать друг другу, выводили других, большинство было в крови", - сказал он.Другой очевидец отметил, что эвакуации они ждали несколько минут: "Погибших видел, человека 3-4 минимум, экстренные службы прибыли минут за 5-7".

Свидетельница произошедшего студентка Полина рассказала, что взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт"."Мы ехали с учебы в соседнем вагоне. В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями. Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На "Технологическом институте" все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь", — рассказала девушка для Gazeta.ru.

9 пострадавших поступило в Мариинскую больницу. Туда же доставлены 2-е погибших. 1 из погибших - женщина 20 лет, скончалась в больнице, трое прямо сейчас оперируются.Врачи ждут вторую волну пострадавших с более тяжёлыми травмами, сообщает Фонтанка.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Он уточнил, что речь идет не только о терроризме, но и бытовой и криминальной версиях, сообщает РИА Новости."Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", — отметил он. По словам Путина, городские власти, если потребуется и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Он также выразил им соболезнования.В день взрыва Путин находится в Петербурге с рабочей поездкой и проводит встречу с президенту Беларуси Александром Лукашенко.

https://www.instagram.com/p/BSbHtq6BhHC/

В аэропорту "Пулково" введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает 47News.

Петербург встал в транспортной пробке: http://spbvoditel.ru/2017/04/03/032/

Life.Ru: Эвакуация людей из петербургского метро, где произошёл взрыв, завершена.

"Фонтанка" передает: на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство. Сейчас его обезвреживают.

"Бумага" передает слова очевидца: "Мы ехали с учебы в соседнем вагоне. В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями "Сенная" и "Технологический институт". Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался. На "Технологическом институте" все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10-15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через 1,5–2 минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону "Ленинского проспекта".

Пресс-секретарь губернатора Петербурга: в результате взрыва в метро пострадали 50 человек. Количество погибших пока то же: 10 человек.

Все станции петербургского метро закрыты на вход и выход.

В московском метро усилены меры безопасности.

Один из ведущих новостных сайтов Санкт-Петербурга "Фонтанка.Ру" не выдержал нагрузки.

Россия 24 сообщает: взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

https://twitter.com/varlamov/status/848875092948004864

На месте происшествия 14 машин скорой помощи, сообщает корреспондент "Бумаги". На станции работают спецслужбы и МЧС.

Питерское интернет-издание "Бумага" успело поговорить с человеком, который ехал в соседнем вагоне: "Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на "Техноложку", люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные".

"Интерфакс": взрыва было два, эпицентр находился в вагоне. Мощность – 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По информации Life.Ru, пострадавших не менее 30.

Информация о том, сколько было взрывов - один или несколько - пока противоречивая. "Интерфакс" сообщает о 20 раненых.

Песков: Путину доложено о взрыве в метро.

https://twitter.com/engineer_37/status/848872805873700864/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=XBgx99MVudI

https://twitter.com/mynameisphiIipp/status/848864989096144898/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F

ТАСС сообщает о 10 погибших.

После взрыва в вагоне закрыто семь станций линии петербургского метро."На вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзеская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", - говорится в сообщении.

В понедельник около 14:30 с Санкт-Петербурге на станции метро "Сенная площадь" прогремел взрывы. По другой информации, взрывное устройство сработало также на станции "Технологический институт-1". Много пострадавших, о погибших пока не сообщается.