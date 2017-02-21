В Мельбурне самолет упал на торговый центр

Deutsche Welle
вторник, 21 февраля 2017 г. 09:43
Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air, на борту которого находились минимум пять человек, во вторник, 21 февраля,рухнул на здание торгового центра Эссендона — северного пригорода австралийского Мельбурна.
Melburne sudužo lengvasis lėktuvas
© AP / Scanpix

По данным агентства AP, воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Эссендон на австралийский остров Кинг, недалеко от северо-западной оконечности Тасмании.

На кадрах, поступающих с места ЧП, видны столбы дыма и пламени над торговым центом. По предварительным данным, погибли пять человек. "Люди стали жертвами худшей катастрофы в нашей гражданской авиации за минувшие 30 лет", — прокомментировал ситуацию премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс. По данным СМИ, самолет врезался в ту часть здания, где находились складские помещения. На место трагедии оперативно прибыли полиция и медики, пожарные ведут борьбу с огнем.

По словам представителей правоохранительных органов, за несколько минут до катастрофы пилот машины сообщил об отказе двигателей.

Deutsche Welle
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В Мельбурне самолет упал на торговый центр

Melburne sudužo lengvasis lėktuvas
Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air, на борту которого находились минимум пять человек, во вторник, 21 февраля,рухнул на здание торгового центра Эссендона — северного пригорода австралийского Мельбурна.

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