В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: три погибших

Легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Мельбурна.

По меньшей мере три человека погибли и более 20 получили ранения. Полиция штата Виктория заявила, что водитель действовал намеренно, но при этом власти не считают случившееся терактом.

Водитель был арестован. Он "намеренно врезался в толпу", сказал журналистам глава полиции штата Виктории Стюарт Бейтсон.

Согласно заявлению полиции, случившееся связано с ножевой атакой, произошедшей ранее в другой части города.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (3 утра по Гринвичу) на оживленном перекрестке на пересечении Бурк-стрит и Квин-стрит.

У многих пострадавших тяжелые ранения, они доставлены в больницу.

На видеозаписях виден бордовый седан, который беспорядочно двигается кругами около железнодорожного вокзала на Флиндерс-стрит.

"По нашей информации, этот мужчина сделал несколько кругов на Флиндерс-стрит и Свонстон-стрит, повернул налево к торговому центру на Бурк-стрит и намеренно въехал в толпу, а затем продолжил ехать по пешеходной зоне, врезаясь в людей", - сообщил Стюарт Бейтсон.

Экс-глава полиции штата Виктории Кристина Никсон рассказала Эй-би-си, что видела перевернутую коляску, но в ней не было ребенка.

Королевская детская больница Мельбурна сообщила, что в нее были доставлены 10 пациентов.

"Автомобиль врезался в людей недалеко от офисов и магазина и подбросил их в воздух, а затем поехал дальше", - рассказал Би-би-си один из очевидцев.

"Люди кричали, было много шума и пыли, - описывает ситуацию свидетель. - Я думал, что здание обрушилось".

Согласно агентству Рейтер, у водителя в руках было оружие, которое он выставил из окна.

Очевидцы также сообщают, что слышали выстрелы. По их словам, водитель въехал в толпу и не останавливался.

Полиция перекрыла центр города и приостановила движение общественного транспорта.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, и в городе намного больше туристов. Согласно властям, этот инцидент не отразится на работе теннисного турнира.

Išpuolis Melburne © Asmeninio albumo nuotr.