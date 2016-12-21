В Мексике взорвался рынок пиротехники: 29 человек погибли

Рынок Сан-Паблито расположен в 40 км от столицы страны Мехико в муниципалитете Тультепек. По некоторым данным, в момент взрыва на одном из крупнейших рынков пиротехники в стране могли находиться до двух тысяч человек, передает ТАСС.
При взрыве в небо вздымались клубы дыма, взлетали петарды, фейерверки и ракетницы. Как свидетельствуют фото, большая часть торговых павильонов и палаток в Сан-Паблито была уничтожена.
На месте трагедии в муниципалитете Тультепек работают спасатели, пожарные и десятки бригад скорой помощи.
Глава службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter около 1:30 по Москве сообщал, что у него нет официальной информации о количестве жертв взрыва.
Тультепек считается главным центром производства пиротехники в штате Мехико. Весной в Тультепеке проходит восьмидневный фестиваль фейерверков.
Milenio, указывает, что локальные взрывы и летальные инциденты в Сан-Паблито происходят регулярно: в 2016 году их было минимум четыре.