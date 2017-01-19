В Мексике школьник расстрелял учительницу и трех одноклассников во время урока

В мексиканском городе Монтеррей штата Нуэво-Леон ученик школы устроил стрельбу прямо на занятиях, пишет El Horizonte. В итоге огнестрельные ранения получили три его одноклассника и преподавательница. Сразу после этого злоумышленник застрелился. Расправа над школьниками и самоубийство произошли под камерой наблюдения, а видео опубликовано в интернете.

Преступление совершил 15-летний учащийся частной элитной школы Colegio Americano del Noreste Федерико Гевара Элизондо, сообщает The New York Times. Мотивы девятиклассника не ясны, однако представитель региональных властей Альдо Фаски предположил, что у подростка были проблемы с психикой, в связи с чем он проходил курс лечения от депрессии.

От рук несовершеннолетнего злоумышленника, принесшего в школу пистолет, пострадали 27-летняя учительница химии Сесилия Кристина Солис, два 15-летних ученика и один 14-летний. Трое раненых находятся в критическом состоянии, в том числе педагог.

Судя по опубликованной на сайте Miscopy минутной видеозаписи, стрельба началась в тот момент, когда учительница начала собирать письменные работы у учащихся. В классе находилось почти два десятка школьников. Первая выпущенная преступником пуля попала в подростка. Затем Федерико Элизондо ранил учительницу. Почти все свидетели расправы попрятались под партами.

Потом произошла какая-то заминка. Элизондо пару раз подносил дуло пистолета к своей голове, но выстрела не было. Возможно, оружие давало осечку. По другой версии, которую приводит Reuters, после семи выстрелов у злоумышленника кончились патроны в обойме. Ему пришлось подойти к своему рюкзаку и перезарядить оружие.

Пока школьник возился с пистолетом, несколько его одноклассников устремились к выходу из класса. В этот момент прогремел последний выстрел, и Федерико получил смертельное ранение в голову.

Губернатор штата Нуэво-Леон Джейми Родригес поручил прокуратуре провести расследование в связи с утечкой видеозаписи бойни в школе. Следователи намерены установить, откуда Гевара Элизондо взял оружие. По предварительным данным, пистолет калибра 0.22 он принес из дома.

Инциденты со стрельбой происходят в Мексике крайне редко. Эксперты и чиновники не смогли вспомнить похожего случая, произошедшего за последнее время, хотя в целом огнестрельное оружие часто фигурирует в криминальной хронике, а за последние 10 лет жертвами противоборства властей и различных группировок наркомафии стали более 100 тысяч мексиканцев.

В 2010 году департамент образования Нуэво-Леон ужесточил меры по обеспечению безопасности в школах. В частности, должностным лицам было разрешено выборочно обыскивать учеников, просматривая содержимое их рюкзаков.

Однако в частной школе Colegio Americano del Noreste несколько лет назад эти меры безопасности были отменены под давлением родителей. Это учебное заведение считается элитной "американской" школой. Монтеррей является третьим городом Мексики по численности населения.

По словам экспертов, в последнее время мексиканцы все чаще приобретают огнестрельное оружие. В связи с этим они считают, что необходимо ужесточать контроль за оборотом оружия.

За день до стрельбы в школе власти Нуэво-Леона уничтожили больше пяти тысяч единиц огнестрельного оружия, отобранного у членов преступных группировок. Десятая часть этого оружия была закуплена наркокартелями в США. Американцы контролировали эти закупки, рассчитывая проследить за каналами поставки контрабанды через границу, однако в итоге операция провалилась, пишет Breitbart.com.