В Мексике началась кампания бойкота американских товаров

В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров и компаний, передает Русская служба ВВС. Она стала ответом рядовых граждан на решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе двух стран, причем сделать это за счет дополнительного налогообложения мексиканских товаров в Штатах.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos. Мексиканцы призывают друг друга бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране. Также Starbucks подчеркивает, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea, а для приготовления напитков используется кофе мексиканского производства. Он также идет и на экспорт.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Стоимость проекта оценили в 8-12 млрд долларов, причем Трамп обещал, что оплатит строительство Мексика. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что сделать это можно, введя новый налог на товары из Мексики.

Из-за решения Трампа президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного на следующую неделю визита в Вашингтон. Он, а также другие мексиканские политики неоднократно заявляли, что страна не будет платить за строительство стены. В четверг Трамп и Пенья Ньето провели телефонные переговоры.