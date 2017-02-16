В Малайзии задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, сообщает малайзийское агентство Bernama.

Глава полиции страны Халид Абу Бакар подтвердил информацию о задержании женщины по делу о покушении на брата главы Северной Кореи.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Малайзии, у подозреваемой при себе был индонезийский паспорт. Между тем информированный источник в южнокорейском правительстве сообщил газете "Тона ильбо", что женщина планировала вылететь из Малайзии в Республику Корея. "По нашим данным, при задержании у нее был обнаружен билет на самолет до Сеула", - приводит издание слова чиновника.

По данным полиции, 25-летнюю женщину удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения. В момент задержания в одной из гостиниц столицы страны Куала-Лумпура она была одна.

Ранее сообщалось об аресте в рамках расследования смерти Ким Чон Нама женщины с вьетнамским паспортом. Подозреваемую 1988 года рождения задержали незадолго до того, как она пыталась вылететь во Вьетнам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, есть ли связь между двумя задержанными женщинами. По некоторым данным, правоохранительные органы разыскивают еще несколько подозреваемых.

Суд низшей инстанции штата Селангор в четверг запретил обеим задержанным в течение семи дней покидать страну. Как отмечается в распространенном заявлении, текст которого приводит ТАСС, "женщины задержаны для оказания помощи следствию".

Телеканал Channel News Asia сообщил, что полиция 16 февраля в рамках расследования также арестовала гражданина страны - бойфренда 25-летней задержанной.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным следствия, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к лицу Ким Чон Нама пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Пока ни одна из версий не подтверждена официально.

Вскрытие тела Ким Чон Нама, проведенное властями Малайзии, показало признаки отравления сильным ядом. Об этом сообщил газете "Чосон ильбо" информированный источник в южнокорейском правительстве. "У Ким Чон Нама во рту была обнаружена пена, что является характерным признаком отравления ядом", - говорится в статье. По данным издания, использованное для убийства вещество, по всей видимости, даже более токсично, чем цианистый калий.

Ким Чон Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.