В Малайзии задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

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bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 12:57
Полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.
Kim Jong Nam
© AFP / Scanpix

По данным королевской полиции Малайзии, задержанная - 18-летняя гражданка Вьетнама. Она была задержана в 8:20 утра по местному времени. В момент задержания женщина была одна, уточнили в полиции.

Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама.

Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью LOL.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом.

Сообщалось, что на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

Источник Би-би-си, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.

Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.

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