В Малайзии задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

По данным королевской полиции Малайзии, задержанная - 18-летняя гражданка Вьетнама. Она была задержана в 8:20 утра по местному времени. В момент задержания женщина была одна, уточнили в полиции.
Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама.
Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью LOL.
Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
Южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом.
Сообщалось, что на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.
Источник Би-би-си, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.
Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.
В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.
У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери.
В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.