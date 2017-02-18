В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

Полиция Малайзии задержала четвертого подозреваемого в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама.

В полиции заявили, что это 46-летний житель Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Мужчина был арестован в ночь с пятницы на субботу в штате Селангор.

Он стал первым выходцем из Северной Кореи, арестованным по этому делу. Ранее по подозрению в причастности к убийству был гражданка Индонезии и ее бойфренд из Малайзии, а также гражданка Вьетнама.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Задержанная гражданка Индонезии после ареста заявила, что ничего не знала о яде.

Сити Айши утверждает, что ее попросили за денежное вознаграждение принять участие в "телевизионном розыгрыше". Она якобы участвовала в подобных и раньше: просила мужчин закрыть глаза и брызгала им в лицо водой. За это она получала несколько долларов.

Ким Чон Нам был старшим братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Они приходились друг другу единокровными братьями: то есть у них был общий отец, но разные матери.

Изначально он считался одним из наиболее вероятных преемников своего отца Ким Чен Ира. Однако в 2001 году между ними произошел конфликт — после того как Ким Чон Нам был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту. С тех пор он жил на территории Китая и в других странах Азии.

Власть унаследовал другой сын — Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

Ким Чон Нам в прессе критиковал режим правления в КНДР и передачу власти в стране по наследству.

Пхеньян требует от Малайзии вернуть тело Ким Чон Нама. Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что его страна не признает результатов вскрытия, проведенного малазийской стороной. Северная Корея считает, что Малайзия может попытаться скрыть факты о смерти Ким Чон Нама.

Власти Малайзии заявляли, что после проведения всех экспертиз вернут тело, но не уточнили, передадут ли они его властям КНДР или близким Ким Чон Нама.