В Малайзии убит брат Ким Чен Ына

Старший брат по отцу северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии. Об этом агентству Reuters во вторник, 14 февраля, сообщил источник в правительстве Южной Кореи. Единокровный брат главы КНДР Ким Чен Нам проводил много времени за пределами страны и был известен своими публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее.

Полиция в Малайзии сначала заявляла о том, что неопознанный гражданин КНДР примерно сорока лет умер по дороге в больницу из аэропорта Куала-Лумпур. Еще в аэропорту ему стало плохо и администрация отправила его в больницу. Сотрудник больницы, в которую доставили тело, сказал, что покойный северокореец родился в 1970-х годах и носил фамилию Ким. Позже в полиции подтвердили, что погибший является Ким Чен Намом.

Южнокорейский кабельный телеканал Chosun сообщил со ссылкой на правительственные источники, что Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, находящимися в бегах. Северокорейское государственное информагентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Ким Чен Нам был убит 13 февраля.

Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей. Старший брат был ближе к своему дяде, который считался вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства. Его конфликт с отцом начался в 2001 году, когда Ким Чен Нама задержали на границе с Японией с поддельным паспортом. Тогда он пояснил, что мечтал попасть в парк "Диснейленд" в Токио. С тех пор он фактически проживал в изгнании, в основном в Китае.