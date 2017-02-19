В Малайзии ищут еще 4 человек по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

bbcrussian.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 11:31
Полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата руководителя страны Ким Чен Ына.
Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-ilo sūnus Kim Jong-namas
© Reuters/Scanpix

На пресс-конференции заместитель генерального инспектора полиции Нур Рашид Ибрагим заявил, что все подозреваемые - мужчины в возрасте от 33 до 57 лет.

По его словам, еще три человека разыскиваются для оказания помощи следствию.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

Также по этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.

Ким Чен Нам умер в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, после того как неизвестные лица отравили его с помощью распыленного из баллончика яда. Как считают в Сеуле, это убийство было совершенно женщинами-агентами северокорейской госбезопасности.

Пхеньян потребовал вернуть тело покойного, однако Малайзия отвергла это требование и заявила, что оно останется в стране до опознания с помощью анализа ДНК. Однако для этого требуется предоставление образцов ДНК со стороны членов семьи покойного. Пока никто из них не предложил полиции содействия.

Ким Чон Нам - старший сын Ким Чен Ира - считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери.

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В Малайзии ищут еще 4 человек по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

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Полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата руководителя страны Ким Чен Ына.
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