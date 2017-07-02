В Мадриде проходит масштабный парад в поддержку гомосексуалов

Организаторы назвали мероприятие в испанской столице крупнейшим в мире и ожидают "свыше трех миллионов участников и зрителей".

В Мадриде в воскресенье, 2 июля, проходит пятый Всемирный прайд-парад-2017 (WorldPride-Parade) членов ЛГБТ-движения, который организаторы уже назвали "крупнейшим в мире".

Мероприятия под девизом "Да здравствует жизнь!" ("Viva la vida!") стартовало в субботу, 1 июля, в 17.00 по местному времени (18.00 мск) и приурочено к 40-летию первого подобного ЛГБТ-парада в Испании. Организаторы заявляют, что ожидают "свыше трех миллионов участников и зрителей". СМИ пока сообщают о "нескольких сотнях тысяч человек", вышедших на улицы города.

Все ведущие политические партии страны направили своих представителей, которые возглавили шествие, держа в руках растяжку со словами "За права ЛГБТ по всему миру". Четверо активистов зачитали манифест с призывом к Евросоюзу способствовать защите и продвижению прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в различных странах. Они особенно остановились на ситуации, которая сложилась в этом отношении в Чеченской Республике.

Девять площадок по всему городу

Всего в городе организовано девять праздничных площадок, где выступают музыканты и деятели искусства. Передвижные платформы, на которых разместились участники с радужными флагами, плакатами, ожерельями из цветов в стиле хиппи и музыкальными инструментами, стартовали с площади перед железнодорожным вокзалом Аточа. Они проследуют через весь город и закончат движение на площади Колумба, где к собравшимся обратится мэр Мадрида Мануэла Кармена.

Празднование завершится в воскресенье, 2 июля.

Всемирный прайд-парад организован по инициативе международного объединения InterPride. До этого он проходил в Риме, Иерусалиме, Лондоне и Торонто.