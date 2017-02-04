В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции

В контролируемом сепаратистами Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

Внедорожник марки Toyota взлетел на воздух около 7:50 в районе улицы Краснознаменная. В прокуратуре самопровозглашенной республики "Интерфаксу" сообщили: "В результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко".

Информацию о гибели Анащенко подтвердили также в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"В последние дни, о чем мы неоднократно говорили, в ЛНР активизировалась деятельность украинских диверсантов. Сегодняшний взрыв был организован одной из таких групп, - указали в прокуратуре. - Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР".

Последствия взрыва запечатлены на видео: мощным фугасом автомобиль искорежило, выбив все стекла.