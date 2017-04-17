В лондонском ночном клубе распылили кислоту, 12 человек госпитализированы

В восточной части Лондона в районе Далстон по меньшей 12 человек получили ожоги от кислоты, которую неизвестный распылил в клубе Mangle E8. Когда полиция около 1:10 ночи по местному времени (4:10 мск) приехала на место, из здания были эвакуированы сотни человек, сообщает BBC.

По мнению полиции, в помещении произошел спор между двумя группами посетителей, после чего некий мужчина плеснул кислотой в двух других мужчин. Эти двое в возрасте около 20 лет находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии, еще десять пострадали незначительно.

"Единственное, что нам известно, это то, что некто распылил в ночном клубе едкое вещество, с помощь лакмусовой бумаги, показывающей уровень pH, его идентифицировали как сильную кислоту", - рассказал представитель пожарной бригады.

На мероприятии в клубе было около 600 человек. Как отмечает The Guardian, Mangle E8 - ночной клуб, рассчитанный на 720 посетителей, который располагается в здании бывшей промышленной прачечной. Evening Standard уточняет, что клуб расположен под баром Wringer & Mangle.

10 человек доставлены в больницы на машинах скорой помощи, еще двое обратились к врачам самостоятельно.

"Мы слышали о химических ожогах людей в здании", - сообщил очевидец происшествия, выложивший в Twitter фотографии работающих на месте экстренных служб.

Задержанных пока нет, расследование продолжается. Полиция перекрыла ближайшие к месту инцидента дороги. Нет никаких доказательств, что нападение было совершено бандой, сообщили в полиции.

Никаких арестов не было сделано, и полиция расследует инцидент, который, по их словам, не имеет никаких признаков связи с преступной группой.

22 марта в центре Лондона возле здания парламента Великобритании произошел теракт: преступник въехал в толпу прохожих на Вестминстерском мосту. В результате погибли четыре человека и пострадали 29 человек десяти национальностей.