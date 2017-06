В Лондоне горит высотный жилой дом, есть погибшие

Корреспондент Би-би-си Энди Мур подтверждает, что продолжают гореть верхние этажи, однако пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Что известно?

В Лондонскую пожарную бригаду поступил звонок в 00.54 ночи в среду с сообщением об огне в жилом доме. Grenfell Tower на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон.

В здании 24 этажа.

По данным местных властей, до 600 человек могли находиться в здании в момент возникновения огня.

50 человек доставлены в больницы, степень их травм пока неизвестна.

Пожарные сообщают, что есть погибшие, однако их точное число неизвестно.

Многие очевидцы сообщают, что видели людей, подававших сигналы из своих окон о помощи.

На месте тушения пожара находятся 40 пожарных расчетов и более 200 пожарных.

Более 20 карет скорой помощи прибыли к зданию, охваченному огнем со второго по последний этажи.

Причина возникновения огня не установлена.

Мэр Лондона Сиддик Хан заявил, что этот пожар классифицируется как "чрезвычайное происшествие".

Жилая башня Grenfell Tower была построена в 1974 году, в ней 130 квартир.

По сообщениям местных жителей, в здании недавно завершился крупный ремонт.

Эвакуированы жители некоторых соседних зданий.

В местных школах и спортивных клубах развернуты центры помощи.

Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон, вторично выступившая перед прессой, сообщила, что инженер-проектировщик постоянно оценивает состояние здания, и пока пожарным можно там оставаться. Однако она не стала говорить о возможных причинах возникновения огня, сославшись на то, что ситуация все еще развивается.

Вместе с тем шеф лондонской полиции Стюарт Канди призвал людей держаться подальше от горящего здания.

Ранее, в своем первом заявлении, глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон, сообщила, что пожарные прибыли к месту в течение 6 минут после поступления первого звонка.

Она назвала масштаб пожара беспрецедентным. "За свои 29 лет работы пожарным я никогда ничего подобного не видела. Пожарные работают сейчас изо всех сил. Это очень масштабный пожар, охвативший все этажи этого 24-этажного здания, с третьего этажа и выше", - заявила Коттон.

"Все пожарные экипированы в изолирующие противогазы, а работать долгое время в таких аппаратах непросто, и это затрудняет спасение людей и обуздание огня", - добавила глава пожарной службы.

Жители охваченного огнем дома отмечают, что не раз предупреждали местный совет о том, что здание с точки зрения пожарной безопасности находилось в неудовлетворительном состоянии.

В 2013 году, по сообщению инициативной группы дома Grenfell Action Group, произошел скачок напряжения в сети, и в здании чуть не возник крупный пожар.

Активисты этой группы говорят, что не раз выражали свою озабоченность местному совету Кенсингтон и Челси.

Как сообщает газета Guardian, жителям этой многоэтажки советовали в случае пожара оставаться в своих квартирах и ждать дальнейших распоряжений.

В 2014 году в информационном бюллетене для жителей Grenfell Tower было сказано: "Наша давняя политика "оставайтесь на местах" по-прежнему в силе - если вам не поступает других указаний. Это означает, что (если только пожар не в вашей квартире или на вашей площадке) вы должны оставаться в своей квартире. Это связано с тем, что Grenfell построен в соответствии со строгими требованиями противопожарной безопасности. Новые входные двери в каждую квартиру могут выдерживать огонь до 30 минут, а этого вполне достаточно для прибытия пожарной бригады".

Между тем лишь в прошлом году в этом жилом блоке был проведен ремонт, на который было потрачено 9,7 млн фунтов (12,4 млн долларов).

Что говорят очевидцы

Как сообщила Би-би-си Зоуи, живущая на 4-м этаже, где, по-видимому, начался пожар, сигналы пожарной тревоги не прозвучали, и огонь распространялся поразительно быстро.

"Я спала, когда кто-то стал барабанить в мою дверь. Я открыла дверь, и мой сосед сказал, что пожар, и надо срочно уходить. Я закрыла дверь, надела кроссовки, и когда снова открыла дверь, то уже вся площадка была в густом дыму", - рассказала Зоуи.

Очевидцы сообщали, что доступ к зданию для пожарных машин был крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы.

Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что есть риск обрушения здания. Полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания.

"Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент.

По сообщениям властей, в момент возникновения огня в здании могло находиться до 600 человек. Неизвестно, сколько из них удалось эвакуировать.

Эвакуированных людей разместили в близлежащем христианском центре.

Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться так быстро по столь большой площади.

Некоторые СМИ и очевидцы сообщали, что в доме на протяжении всего времени пожара оставались жители, которые просили о помощи.

Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания.

Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.

Еще один очевидец, Тим Дауни рассказал Би-би-си, что здание практически выгорело изнутри. "Оно выглядит очень плохо, очень-очень плохо. Я никогда такого не видел. Это действительно очень большой пожар", - сообщил Дауни.

Пользователи социальных сетей сообщали, что над зданием поднимается высокий столб черного дыма и слышен треск, как будто здание начинает разрушаться.

