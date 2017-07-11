В Лиепае будут развивать военную базу на 1000 военнослужащих

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rus.DELFI.lv
вторник, 11 июля 2017 г. 15:45
Будущая Единая Лиепайская военная база в Латвии задумывается с учетом возможности размещения от 500 до 1000 военнослужащих.
© A.Didžgalvio nuotr.

Сейчас в Лиепае на девяти военных объектах размещены штаб флотилии Морских сил, Морская служба наблюдения и связи, эскадра минных тральщиков, 1-й региональный центр обеспечения, учебный центр Морских сил и филиал языковой школы, штаб 4-й бригады Земессардзе и 45-й пехотный батальон Земессардзе.

Министерство обороны Латвии решило развивать единую военную базу, где будут размещены все дислоцированные в Лиепае военные подразделения.

Согласно плану развития Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии на 2016-2028 гг., финансирование на развитие Лиепайской военной базы предусмотрено с 2020 года. Но уже с 2017 года планируется начать разработку эскизного плана базы, а с 2021 года — планируемое развитие инфраструктуры.

Лиепайское городское самоуправление согласилось передать во владение Минобороны недвижимость. Правительство Латвии утвердило безвозмездное перенятие этого земельного участка в собственность государства.

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