В лицее на юге Франции произошла стрельба, есть раненые

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bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 18:48
Неизвестный открыл стрельбу во французском лицее Алексиса де Токвиля в городе Грасс на юге страны. Агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает о восьми раненых, французские СМИ пишут о двух-трех пострадавших.
Pistoletas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По данным СМИ, 17-летний ученик лицея в Грассе (департамент Альп-Маритим), вооруженный двумя пистолетами и ружьем, проник в здание учебного заведения и открыл огонь.

Предположительно он хотел застрелить директора лицея. По данным газеты Figaro, последний получил ранение в руку, но выжил. Подозреваемый задержан. Сообщалось, что у него мог быть сообщник, но эта информация не подтвердилась.

По информации газеты Le Monde, стражи порядка обезвредили взрывное устройство на основе дымного пороха, которое было обнаружено в здании лицея.

Газета Le Figaro отмечает, что, согласно предварительным результатам расследования, нападавший действовал в одиночку. Полиция изучит записи с пяти камер видеонаблюдения в лицее, чтобы точно это установить.

Также эксперты исследуют арсенал нападавшего и проверяют, всё ли его оружие было настоящим. Сообщается, что всех пострадавших он ранил из дробовика. Помимо ружья и двух пистолетов (или их макетов) у молодого человека нашли две учебных гранаты.

По данным Le Monde, нападавший не был связан с исламистами. Арестованный молодой человек, по словам источника газеты в полиции, смотрел видеозаписи массовых убийств.

Издание утверждает, что молодой человек вдохновлялся стрельбой, которую в 1999 году устроили в американской школе "Колумбайн" два ее ученика. Они убили 13 человек и покончили с собой. Еще 23 человека тогда получили ранения.

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В лицее на юге Франции произошла стрельба, есть раненые (1)

Pistoletas
Неизвестный открыл стрельбу во французском лицее Алексиса де Токвиля в городе Грасс на юге страны. Агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает о восьми раненых, французские СМИ пишут о двух-трех пострадавших.

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