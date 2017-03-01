В Латвию прибыли американские вертолеты Blackhawk

rus.DELFI.lv
среда, 1 марта 2017 г. 14:00
Утром в среду, 1 марта, в ходе операции Atlantic Resolve в Латвию были доставлены пять американских вертолетов Blackhawk ("Черный ястреб").
© DELFI.lv

10-я Авиационная бригада 3-го Авиационного батальона общей поддержки "Phoenix" является первой авиационной бригадой, которая прибыла в Европу в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы. В обычное время бригада базируется в Форт Драме, штат Нью-Йорк.

Как сообщалось, всего в Латвию, Германию и Румынию будет отправлено 2200 солдат, 86 вертолетов и более 700 единиц оборудования. Около 60 представителей бригады будут проводить авиационные операции и принимать участие в международных учениях "Atlantic Resolve" на базе в Лиелварде.

В настоящее время в составе сил армии США в Европе имеется еще один батальон, оснащенный ударными вертолетами Apache, — 1-й батальон 3-го авиационного полка, входящий в состав 12-й боевой авиационной бригады, которая базируется в городе Ансбах в Германии (на западе Баварии).

Delfi предлагает видео и фото с выгрузкой в Латвии военной техники и солдат подразделения "Феникс" 10-й авиабригады армии США.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США? (1)

Vladimiras Putinas ir Hassanas Rouhanis
Президент США Трамп намерен проводить политику сдерживания Ирана. Это может существенно повлиять и на отношения между Вашингтоном и Москвой - важнейшим партнером Тегерана в регионе.

Глава эстонского МИД Миксер: Россия поддается сдерживанию (17)

Svenas Mikseris
По словам главы эстонского МИД Свена Миксера, российское руководство ведет себя рационально, что значит, что НАТО своими действиями может сдерживать российскую агрессию, пишет rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.

Франсуа Фийон отказался покидать президентскую гонку во Франции

Francois Fillonas
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил, что ему и его жене Пенелоп пришла повестка на допрос в связи со скандалом о фиктивных рабочих местах.

СМИ призывают сказать России: вы разорили Сирию - вы и восстанавливайте (15)

СМИ призывают сказать России: вы разорили Сирию - вы и восстанавливайте
США заявили в СБ ООН, что Россия покрывает применение Дамаском химоружия, а Россия обвинила США в использовании вымышленных предлогов для наложения санкций, пишет WSJ.

Поместивший Путина в список преступников полицейский оправдан (8)

Vladimiras Putinas
Оправдан последний из трех финских полицейских, обвиненных в халатности, повлекшей за собой появление имени российского президента Владимира Путина в списке подозреваемых преступников.
Facebook друзья
Rambler's Top100