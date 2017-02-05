В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс"

Вслед за солдатами на неделе в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли".

О размещении дополнительных танков в Европе заявил командующий сухопутными войсками США в Европе заявил генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.

Танки США в Европе будут размещены в рамках операции Atlantic Resolve, цель которой — усиление безопасности стран Балтии и Польши в контексте агрессивной политики Москвы на востоке Украины.

Почти 50 единиц бронетехники уже направлены в Европу, а еще 100 танков M1 "Абрамс" боевых машин пехоты "Брэдли" планируется переправить в Германию и, возможно, другие страны, в телефонном интервью информационному агентству AFP рассказал Фредерик Бен Ходжес.

"Солдаты приедут, проведут учения и уедут. Техника останется [в Европе]", — пояснил американский генерал.

По его словам, это будет "намного дешевле", нежели возить танки туда-сюда через Атлантический океан. Кроме того, такое размещение танков повысит эффективность маневров у восточных границ НАТО.