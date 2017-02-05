В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс"

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 19:59
Рано утром в воскресенье, 5 февраля, в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Как сообщает LETA со ссылкой на посольство Соединенных Штатов, солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. "Они готовы к работе", — пояснили в дипломатическом представительстве.
JAV karys
© I. Budzeikaitės nuotr.

Вслед за солдатами на неделе в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки "Абрамс" и бронемашины "Брэдли".

О размещении дополнительных танков в Европе заявил командующий сухопутными войсками США в Европе заявил генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.

Танки США в Европе будут размещены в рамках операции Atlantic Resolve, цель которой — усиление безопасности стран Балтии и Польши в контексте агрессивной политики Москвы на востоке Украины.

Почти 50 единиц бронетехники уже направлены в Европу, а еще 100 танков M1 "Абрамс" боевых машин пехоты "Брэдли" планируется переправить в Германию и, возможно, другие страны, в телефонном интервью информационному агентству AFP рассказал Фредерик Бен Ходжес.

"Солдаты приедут, проведут учения и уедут. Техника останется [в Европе]", — пояснил американский генерал.

По его словам, это будет "намного дешевле", нежели возить танки туда-сюда через Атлантический океан. Кроме того, такое размещение танков повысит эффективность маневров у восточных границ НАТО.

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В Латвию прибыли 225 солдат США, вслед за ними пришлют танки "Абрамс" (70)

JAV karys
Рано утром в воскресенье, 5 февраля, в Латвию прибыли 225 военнослужащих роты тяжелой бронетехники 3-й бригады армии США. Как сообщает LETA со ссылкой на посольство Соединенных Штатов, солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. "Они готовы к работе", — пояснили в дипломатическом представительстве.

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