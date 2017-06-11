В Латвию прибыла военная техника испанской армии

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 11 июня 2017 г. 17:45
В воскресенье утром в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии, сообщает LETA. Более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента НАТО, прибыли в страну уже в пятницу.
© Фото - Минобороны Латвии

Министерство обороны Латвии сообщает, что в воскресенье в порт пришел военный груз: танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики. В воскресенье и понедельник, 12 июня, техника будет переброшена на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанской армии.

Министерство предупреждает автоводителей о том, что в момент перевозки военной техники на отдельных участках дорог в окрестностях Риги и Адажи возможны кратковременные задержки движения. Водителей призывают держаться правого края проезжей части, пропускать колонну и не пытаться ее обогнать.

Один из очевидцев прислал порталу Delfi фотографии, сделанные рано утром в воскресенье в Рижском порту.

Ранее уже сообщалось, что в Латвии будет размещена расширенная боевая группа НАТО под руководством Канады. В состав группы входит более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

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