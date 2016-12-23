В Латвию едет делегация сенаторов США с Маккейном во главе

28 декабря Латвию посетит делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с Джоном Маккейном.

Как сообщили Delfi в МИД Латвии, высокопоставленные гости в течение двух дней проведут ряд встреч в латвийскими политиками, в том числе с президентом Раймондом Вейонисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром обороны Раймондом Бергманисом.

В состав делегации, входят влиятельные сенаторы СШ — республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар.

В рамках своего вояжа сенаторы США также посетят Эстонию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.