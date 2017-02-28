В Латвию доставят пять американских вертолетов Blackhawk

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rus.DELFI.lv
вторник, 28 февраля 2017 г. 08:05
В рамках проводимой военной операции Atlantic Resolve в Латвию 28 февраля будут доставлены американские вертолеты Blackhawk.
© A.Didžgalvio nuotr.

Посольство США в Латвии проинформировало агентство LETA, что 28 февраля в международном аэропорту Риги приземлится транспортный самолет американских ВВС с пятью вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими 10-й Авиационной бригады "Феникс" на борту.

Американских военных будут встречать в рижском аэропорту посол США в Латвии Нэнси Петит, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, глава штаба Объединенных Национальных вооруженных сил Иво Могильный, вице-командир Воздушных сил США в Европе, генерал-майор Тимоти Задали и бригадный генерал американских ВС Патрик Дохэрти.

10-я Авиационная бригада 3-го Авиационного батальона общей поддержки "Phoenix" является первой авиационной бригадой, которая прибудет в Европу в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы. В обычное время бригада базируется в Форт Драме, штат Нью-Йорк.

Как сообщалось, всего в Латвию, Германию и Румынию будет отправлено 2200 солдат, 86 вертолетов и более 700 единиц оборудования. Около 60 представителей бригады будут проводить авиационные операции и принимать участие в международных учениях "Atlantic Resolve" на базе в Лиелварде.

В настоящее время в составе сил армии США в Европе имеется еще один батальон, оснащенный ударными вертолетами Apache, — 1-й батальон 3-го авиационного полка, входящий в состав 12-й боевой авиационной бригады, которая базируется в городе Ансбах в Германии (на западе Баварии).

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