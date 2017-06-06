В Латвии запретят вести съемку здания правительства, ж/д мостов и спецслужб

Во вторник, 6 июня, правительство Латвии одобрило поправки к нормативным актам, запрещающие фото- и видеосъемку так называемых критических объектов инфраструктуры. Как сообщает LETA, в их число входит и здание Кабинета министров.

Критической инфраструктурой, по мнению чиновников, являются те объекты Латвии, уничтожение и нарушение работоспособности которых существенно повлияет на способность правительства контролировать ситуацию в стране. В зависимости от степени важности объекты разделяют на три категории (A,B,С). Как поясняет Полиция безопасности, под графу "критических" подпадают гидроэлектростанции, железнодорожные мосты, здания спецслужб и правительства, а также другие здания госаппарата.

При этом в Полиции безопасности отметили, что ключевым словом в нововведениях станет "целенаправленная съемка" — то есть когда некие лица в течение долгого времени снимают объект для изучения слабых мест, особенностей охраны итд. Обывателям и туристам этот запрет не помешает.

Хотя уже в настоящее время спецслужбы, оценивая риски, рекомендуют запретить видео-, фотосъемку и другие виды документирования отдельных важных объектов инфраструктуры, нормативные акты не предусматривают механизмов информирования людей о наличии таких запретов.

Как указывают органы безопасности, опыт других стран свидетельствует о том, что перед терактами или другими преступлениями их организаторы проводят разведывательные мероприятия, снимая на видео, фотографируя или иным способом документируя объекты, режим их охраны и другую важную информацию.

Утвержденные правительством поправки предусматривают, что впредь съемку или фотографирование таких объектов будет запрещено проводить без согласования с его владельцами или управляющими, а возле каждого такого объекта будут установлены указатели "Без согласования фотографировать и снимать запрещено".

Одобренные правительством поправки предусматривают также другие меры по предотвращению рисков терроризма на объектах критической инфраструктуры, в частности, проведение теоретических и практических учений по безопасности для работников таких объектов.