В Латвии - рекордное число желающих стать после смерти донорами органов

rus.DELFI.lv
вторник, 10 января 2017 г. 16:25
В прошлом году в Латвии зарегистрировано рекордное число жителей, пожелавших после своей смерти пожертвовать органы. Об этом порталу Delfi сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).
© Shutterstock nuotr.

Трансплантолог Янис Юшинскис указал, что это самый безопасный метод, как выразить свое желание спасти после своей смерти жизни других людей, поскольку закон предусматривает, что любой житель Латвии после своей кончины автоматически может стать донором органов, если только еще при жизни он не объявил о своем нежелании жертвовать органы.

Правда, при этом врачи всегда спрашивают разрешение об изъятии органов у родственников усопшего. Подобная практика на сегодняшний день существует во Франции, Австрии и Испании.

По словам представительницы УДГМ Санты Йонате, в прошлом году от жителей Латвии было получено 180 заявлении о добровольном завещании своих органов после смерти. Из них 93 заявления были получены до 31 октября.

Кроме того получено еще 83 заявления от латвийцев, которые запретили использовать свои органы после смерти. В последнее время число лиц, запрещающих использовать свои органы после смерти, колеблется от 16 до 138 жителей в год.

Йонате полагает, что активность жителей Латвии в вопросе завещания своих органов после смерти связана с призывом в СМИ становиться донорами органов на фоне историй нескольких латвийцев, жизнь которых зависела от трансплантации органов.

Оформить завещание органов после смерти или же запрет на использование органов после кончины можно на странице Управления по делам гражданства и миграции. Также это можно сделать, написав обычное заявление.

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В Латвии - рекордное число желающих стать после смерти донорами органов

В Латвии - рекордное число желающих стать после смерти донорами органов
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