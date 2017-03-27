В Латвии последовали примеру Литвы: "эльфы"-добровольцы собираются бороться с "российскими троллями"

В Латвии появилась группа интернет-добровольцев, которые называют себя "эльфами" — в противоположность так называемым "троллям", публикующим в разделах комментариев и соцсетях негативные провокационные заявления, которые выставляют Латвию страной-неудачником.

На данный момент "эльфы" объявили набор новых штыков в свой отряд, однако предупреждают сразу — школьников не берут.

Автором инициативы является бывший чиновник МИД Латвии, занимавшийся в этом ведомстве вопросами ЕС и НАТО Ингмар Бисениекс. Как пояснил Delfi сам активист, суть эльфов не в том, чтобы в открытую спорить и порицать троллей, а "нести свет" — публиковать в ответ комментарии, которые "будут повышать уровень знаний" читателя.

"Это не означает обычное перечисление фактов. В фактах без наличия структуры и контекста можно попросту утонуть. В наших случаях мы под этими записями (теми, которые написали "тролли"), не обращаясь к их авторам, будем публиковать проверенную и надежную информацию, которая получена из надежных источников", — пояснил Бисениекс.

Чтобы стать кандидатом в эльфы, следует написать ему лично на адрес электронной почты ingmars.bisenieks@gmail.com или в группе Elfu vienība ("Отряд эльфов") на Facebook. "Эльфы — обычные люди с достаточным образованием. Школьников брать не планируем. Важны опыт, образование и наличие интереса", — отметил Бисениекс.

Борьба с интернет-троллями является добровольной и не оплачивается. От каждого участника требуется уделять хотя бы пару часов в неделю на "поимку троллей".

В Литве появились в 2015 году "эльфы". Литовцы решили назвать борцов с интернет-троллями "эльфами".

Аналитик Литовской армии, наблюдающий за интернет-пространством, сказал, что первая массовая организованная, активная и агрессивная атака московских троллей против Литвы в интернет-пространстве была зафиксирована еще в 2010 г. - в комментариях к статье "Особо секретную аппаратуру КГБ для шифровки ЦРУ получила от литовцев" на портале DELFI.

Хотя статья была опубликована в полночь, тролли напали сразу же, не дожидаясь утра – посыпались комментарии, очерняющие Литву и Запад, прославляющие СССР и Россию и т.д. А активную, но не такую организованную деятельность троллей военные Литвы, следящие за интернет-пространством, заметили еще в 2007 г.

Во-первых, по словам аналитиков, они стали проявлять себя на самом популярном литовском информационном портале DELFI, через некоторое время тролли стали появляться и на других литовских порталах. Позже в СМИ стала попадать информация о так называемых "фабриках троллей" и "интернет-бригадах" в России (такие бригады организуют и в соседних странах, где проживает много русскоязычных жителей, например, такую бригаду разоблачили в Украине).

Тролли за деньги целыми днями пишут комментарии на информационных порталах, в социальных сетях и т.д. Их называли по-разному (например, "30-рублевая армия"), но в конце концов их стали называть "кремлевскими троллями".