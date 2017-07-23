В Латвии нашли способ сэкономить миллион евро на транспорте министерств

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 23 июля 2017 г. 10:10
Государственные учреждения Латвии, отказавшись от самостоятельной аренды автомобилей, могут сэкономить около миллиона евро из средств госбюджета. Такие цифры приводят комиссия Сейма, которая ищет решение, как эффективнее управлять автопарком госструктур, отмечает Служба новостей телеканала LNT.
© DELFI.lv

Парламентская комиссия по публичным расходам призывает министерства постепенно отказаться от аренды и покупки новых автомобилей, а использовать услуги автобазы Сейма. Такой шаг также снизит простой в работе автобазы, за что ее неоднократно критиковали, поясняет руководитель комиссии Андрис Берзиньш, пишет портал Skaties.lv.

Одновременно директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис заметил, что около половины министерств отказались от предложения использовать услуги автобазы Сейма, указав различные причины. Остальные готовы оценить предложение, которое должно быть экономически выгоднее, чем расценки частных предприятий.

Опыт же госструктур свидетельствует о том, что дешевле ездить на такси, чем на машинах из автопарка Сейма. В частности, о том, что предложения парламента неконкурентоспособны, рассказала бывший руководитель комиссии Элина Силиня.

Заметим, что бюджет автопарка Сейма — 2,4 млн евро, в его распоряжении 74 транспортных средства.

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