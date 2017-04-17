В Латвии начались учения НАТО, а в Эстонии самолеты альянса отработают бреющие полеты

NEWSru.com
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:12
В Латвии стартовали ежегодные международные учения НАТО Summer Shield. Маневры пройдут на латвийском полигоне в Адажи в период с 17-го по 30 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главный штаб Сил обороны Эстонии.
© Vida Press

В учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. В ходе маневров планируется отработать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014 года учения включены в список НАТО и открыты для всех стран - членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало более 1,3 тыс. военнослужащих.

В марте текущего года совместные военные учения начали также Эстония и НАТО. Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари самолеты НАТО отработают бреющие полеты над территорией страны, сообщает сайт Сил обороны Эстонии. В рамках учений истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов, или 152 метров).

В двадцатых числах апреля также пройдут некие учения НАТО на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии. Ранее сообщалось, что для этих учений ведется набор статистов на роль "русских".

30 марта в Брюсселе состоялось первое в этом году заседание совета Россия - НАТО.

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