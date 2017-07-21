В Латвии может появиться уголовная ответственность за покупку интим-услуг

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rus.DELFI.lv
пятница, 21 июля 2017 г. 12:41
В Латвии разрабатывается закон, направленный на снижение покупки и продажи сексуальных услуг, пишет издание Diena.
© DELFI / Ainis Gurevičius

"Мы хотим, чтобы Латвия четко и внятно заявила: проституция в большинстве случаев - это злоупотребление уязвимостью другого человека и поддерживаться не будет!", - заявила руководитель кризисного центра "Марта" Илута Лаце.

В настоящее время проституция в Латвии ограничивается только правилами Кабинета министров, но опыт показывает, что их не всегда достаточно, поэтому Министерство внутренних дел вместе с неправительственными организациями разработало законопроект, направленный на снижение распространения проституции и защиты занимающихся ею людей, в то же время введя уголовную ответственность не только за сутенерство, но и за покупку интим-услуг.

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