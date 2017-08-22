В Латвии больше месяца не могут найти счастливчика, который выиграл 75 000 евро

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rus.DELFI.lv
вторник, 22 августа 2017 г. 18:50
В Латвии уже больше месяца не могут найти человека, который выиграл в лотерею 75 000 евро.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Latvijas loto просит отозваться счастливчика, который более месяца назад выиграл в лотерею, но по-прежнему не пришел за выигрышем.

Как сообщает пресс-служба Latvijas loto, 2 июля в дополнительной игре Džokers 7 были выиграны 75 000 евро.

Квитанция SuperВingo с 5 вариантами и дополнительной игрой Džokers7 за 9 евро была приобретена 27 июня в 11.21 в Риге, ул. Мукусалас 73, в магазине Maxima.

"Прошло уже больше месяца, но победитель не объявился. Помогите найти!", — призывает Latvijas loto.

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