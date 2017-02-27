В Латвии беспокоятся, что Россия может повлиять на выборы

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rus.DELFI.lv
понедельник, 27 февраля 2017 г. 10:55
Россия может предпринять "целенаправленные и очень конкретные" действия в рамках информационной кампании против Латвии перед выборами в Сейм и местные самоуправления.
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом заявил передаче Melu teorija на телеканале TV3 начальник Полиции безопасности этой страны Нормунд Межвиетс.

По словам Межвиетса, Россия может попытаться дискредитировать латвийское государство, его политику и лидеров, чтобы поддержать антигосударственные настроения и создать почву для работы политических организаций, которые "предлагают альтернативную модель политического будущего Латвии".

При этом уже сейчас большая часть населения Латвии крайне критически относится к государству и его политике.

"Здоровая критика, несомненно, важна. Но если ее, как любую другую вещь, довести до абсурда, то она начинает терять продуктивность и свой позитивный эффект. И я боюсь, что мы довольно близки к границе, когда самокритичность становится опасной для нас самих", - отметил Межвиетс.

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