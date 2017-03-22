В Куршевеле воры проникли на виллу российского миллиардера Прохорова

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NEWSru.com
среда, 22 марта 2017 г. 18:15
На знаменитом французском курорте Куршевель двое неизвестных проникли в дом в квартале Амо де Белькот, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сообщает газета Le Dauphiné.
Michailas Prochorovas
© RIA/Scanpix

Инцидент произошел в ночь на 19 марта. Дома в этом районе находятся под круглосуточной усиленной охраной, что не помешало злоумышленникам реализовать задуманное. Воров заинтересовал особняк Прохорова на улице Визель.

Двоих мужчин в куртках и шапках запечатлели камеры видеонаблюдения. Однако лица воров оказались закрыты, разглядеть их невозможно. У одного из преступников за спиной был рюкзак.

Из сообщения непонятно, удалось ли ворам что-либо похитить. Находился ли кто-нибудь в доме в момент преступления, также неизвестно. Полиция проверяет информацию о незаконном проникновении в дом и ведет поиск злоумышленников.

Михаил Прохоров является владельцем группы "Онэксим". Его состояние на 2017 год оценивается в 8,5 млрд долларов.

О том, что Прохоров любит устраивать вечеринки в Куршевеле, в том числе новогодние, пресса писала неоднократно. В январе 2007 года разразился громкий скандал. Тогда сам миллиардер и еще 25 человек, в том числе другие российские бизнесмены и семь сопровождавших их девушек, были задержаны в Куршевеле сотрудниками уголовной полиции. Прохорова со спутницами доставили в Лион, где их содержали под стражей, после чего отпустили. Никому из задержанных не было предъявлено никаких обвинений. Позже Прохоров был допрошен в суде в качестве свидетеля.

Позже три девушки, задержанные вместе с бизнесменом, подали во французский суд жалобы в связи с незаконным лишением свободы и потребовали компенсацию за моральный ущерб. В августе 2009 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В 2010-м, спустя три года после скандала, французские власти официально извинились перед российским миллиардером.

NEWSru.com
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В Куршевеле воры проникли на виллу российского миллиардера Прохорова (2)

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На знаменитом французском курорте Куршевель двое неизвестных проникли в дом в квартале Амо де Белькот, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сообщает газета Le Dauphiné.

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