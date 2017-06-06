В Крыму по тревоге подняли в воздух истребители Су-27

 (3)
NEWSru.com
вторник, 6 июня 2017 г. 07:46
Дежурные пары истребителей Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа были подняты в воздух по тревоге в Крыму для проверки боевой готовности. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Rusų naikintuvas SU-27
© Reuters/Scanpix

Отмечается, что боеготовность летчиков боевых истребителей проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников в ходе рабочей поездки. В первый день своего визита на Крымский полуостров он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительного авиационных частей на аэродроме Бельбек.

По словам Астафьева, 1 июня под руководством Дворникова к проверке боеготовности привлечено более 6,5 тысяч военных и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Как рассказал начальник пресс-службы, подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, расположенные на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и Крыма.

В настоящее время личный состав проверяемых подразделений отрабатывает тактические приемы и выполняет контрольные упражнения по огневой подготовке, вождению боевых машин и специальным дисциплинам боевой подготовки, добавил Астафьев.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Черногория стала полноправным членом НАТО (21)

Черногория стала полноправным членом НАТО
Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Это произошло после того, как все страны-члены Североатлантического альянса ратифицировали соответствующий протокол, а в самой Черногории местные депутаты одобрили инициативу еще в конце апреля. 5 июня Черногория появилась в списке стран-членов НАТО на сайте альянса. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США.

Дональд Трамп и мэр Лондона обмениваются упреками (2)

Дональд Трамп и мэр Лондона обмениваются упреками
Между мэром Лондона Садиком Ханом и президентом США Дональдом Трампом вновь началась война слов.

Скотленд-Ярд назвал имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Išpuoliai Londone
Лондонская полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта 3 июня. По данным Скотленд-Ярда, это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

В Крыму по тревоге подняли в воздух истребители Су-27 (3)

Rusų naikintuvas SU-27
Дежурные пары истребителей Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа были подняты в воздух по тревоге в Крыму для проверки боевой готовности. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В Стокгольме неизвестные напали на полицейский патруль

В Стокгольме неизвестные напали на полицейский патруль
В Стокгольме двое неизвестных напали на полицейский патруль, сообщает Expressen.
Facebook друзья
Rambler's Top100