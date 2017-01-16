В крушении грузового самолета в Киргизии погибли 37 человек

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены или полностью разрушены 32 дома.

Поиск погибших и пострадавших продолжается.

Также погибли четыре члена экипажа самолета. Одного из пилотов нашли на месте крушения живым, но он умер по пути в больницу.

Транспортный самолет Boeing 747, принадлежащий авиакомпании MyCargo/ACT Airlines и зафрахтованный компанией Turkish Airlines, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас. На месте падения самолета начался пожар.

"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", - сообщила РИА Новости представитель МЧС Мухаммед Сваров.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок", - уточнил председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту Марат Аманкулов информационному агентству "24.kg".

Интерфакс сообщает, что самолет летел из Гонконга в Стамбул через Бишкек.

"На место падения самолета в Сокулукском районе выехал первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов", - сообщила РИА Новости представитель правительства республики Толгонай Стамалиева.

Аэропорта Манас сейчас закрыт до завершения спасательной операции.