В крушении грузового самолета в Киргизии погибли 37 человек

 (1)
bbcrussian.com
понедельник, 16 января 2017 г. 07:36
Как минимум 37 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком, сообщает министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.

В результате катастрофы, по данным МЧС, были повреждены или полностью разрушены 32 дома.

Поиск погибших и пострадавших продолжается.

Также погибли четыре члена экипажа самолета. Одного из пилотов нашли на месте крушения живым, но он умер по пути в больницу.

Транспортный самолет Boeing 747, принадлежащий авиакомпании MyCargo/ACT Airlines и зафрахтованный компанией Turkish Airlines, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас. На месте падения самолета начался пожар.

"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", - сообщила РИА Новости представитель МЧС Мухаммед Сваров.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок", - уточнил председатель комитета Верховного совета Киргизии по транспорту Марат Аманкулов информационному агентству "24.kg".

Интерфакс сообщает, что самолет летел из Гонконга в Стамбул через Бишкек.

"На место падения самолета в Сокулукском районе выехал первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов", - сообщила РИА Новости представитель правительства республики Толгонай Стамалиева.

Аэропорта Манас сейчас закрыт до завершения спасательной операции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп раскритиковал "катастрофическую ошибку" Меркель и назвал НАТО устаревшим (97)

Трамп раскритиковал катастрофическую ошибку Меркель и назвал НАТО устаревшим
Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) в 2015 году, "катастрофической ошибкой". Об этом он рассказал в большом интервью немецкой газете Bild и британской The Times в воскресенье, 15 января.

Британский фунт дешевеет накануне речи Мэй о "брексите" (2)

Британский фунт дешевеет накануне речи Мэй о брексите
Британский фунт опустился ниже отметки в 1,2 доллара США в преддверии выступления премьер-министра Терезы Мэй о стратегии выхода страны из состава Европейского союза.

В Европе "урезают" право на оружие (1)

В Европе урезают право на оружие
После долгих обсуждений и внесения поправок Еврокомиссия предоставила финальный вариант "Предложения о повышении безопасности граждан" — пересмотренных правил владения огнестрельным оружием в странах ЕС. Обновить законодательство было решено после ряда терактов в странах Европы, в ходе которых преступники использовали нелегально приобретенные пистолеты и даже (как в случае с расстрелом редакции Charlie Hebdo) штурмовые винтовки и гранатометы.

В крушении грузового самолета в Киргизии погибли 37 человек (1)

Lėktuvo katastrofa Kirgizijoje
Как минимум 37 человек погибли при падении грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком, сообщает министерство по чрезвычайным ситуации Киргизии.

Президент Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово (44)

Tomislavas Nikoličius
Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Он заявил об этом через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" ("Железнице Србије") с надписью "Косово - это Сербия".
Facebook друзья
Rambler's Top100