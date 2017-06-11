В корпусе реактора бельгийской АЭС обнаружили десятки трещин

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NEWSru.com
воскресенье, 11 июня 2017 г. 11:06
В корпусе самой мощной атомной электростанции Бельгии обнаружены десятки трещин, сообщил министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон в ответ на парламентский запрос партии "Зеленые". Власти уверяют, что безопасности реактора "Тианж-2" ничего не угрожает, передает DW.
© Reuters/Scanpix

Ямбон сообщил, что обнаружить дефекты удалось благодаря смене угла, под которым проводилось нынешнее исследование. Ранее похожие профилактические работы проводились в 2014 году.

По данным бельгийского информагентства Belga, при осуществлении аналогичной инспекции в 2015 году были обнаружены, в общей сложности, "около 3149 признаков", которые могли свидетельствовать о повреждениях в корпусе реактора "Тианж-2".

Ямбон утверждает, что безопасности АЭС ничего не угрожает.

В 2016 году правительство Бельгии решило оставить в эксплуатации атомные электростанции "Тианж" и "Дул". Жителям ближайших населенных пунктов при этом начали раздавать бесплатно таблетки с йодом.

Бельгийская АЭС "Тианж" расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от немецкого Ахена. "Дул" — вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной, указывает DW.

Второй реактор на АЭС "Тианж" был введен в строй в 1983 году.

NEWSru.com
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В корпусе реактора бельгийской АЭС обнаружили десятки трещин (4)

В корпусе реактора бельгийской АЭС обнаружили десятки трещин
В корпусе самой мощной атомной электростанции Бельгии обнаружены десятки трещин, сообщил министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон в ответ на парламентский запрос партии "Зеленые". Власти уверяют, что безопасности реактора "Тианж-2" ничего не угрожает, передает DW.
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